POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrt unter Drogen

Am Montag war für einen 18-Jährigen in Göppingen die Fahrt zu Ende.

Kurz vor 16 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 18-jährigen auf einem E-Scooter. Dieser fuhr auf dem Fußgängerweg in der Dürerstraße in Richtung Roßbachstraße und tippte auf seinem Mobiltelefon. Bei der Kontrolle ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogentest bestätigte dies und er musste eine Blutprobe abgeben. Für den 18-Jährigen war die Fahrt beendet. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige. Außerdem erfolgt durch die Polizei eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle.

