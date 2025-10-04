Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Einbruch in die Wildeshauser Tafel

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 02.10.2025 auf Freitag, den 03.10.2025, verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zu den Räumlichkeiten der Wildeshauser Tafel in der Dr.-Klingenberg-Straße. Zunächst wurde durch die unbekannte Person versucht, die Haupteingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin das Fenster der Herrentoilette aufgehebelt und das Gebäude betreten wurde. Im Inneren des Gebäudes konnte durch die unbekannte Person Diebesgut aufgefunden und erlangt werden. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

