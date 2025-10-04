PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 02.10.2025 (23:00 Uhr) bis zum 03.10.2025 (12:00 Uhr) ist es in der Lüneburger Straße in Delmenhorst zu dem Diebstahl eines Kleinkraftrades gekommen. Der Motorroller, B92 race in der Farbe rot, wurde von der rückwärtigen Terrasse des Geschädigten entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

