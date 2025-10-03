PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer und einem leicht verletztem Radfahrer in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025 um 18:55 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Bielefeld den linksseitigen Geh- und Radweg der Strandallee in Richtung Am Deich. Eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Butjadingen fuhr von einem Parkplatz auf die Strandallee in Richtung Ortsmitte.Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin schwer und der Radfahrer leicht verletzt wurden. Die 61jährige Butjadingerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrrädern entstanden leichte Sachschäden. Keiner der beteiligten Fahrradfahrer trug einen entsprechenden Helm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:19

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in Nordenham

    Delmenhorst (ots) - In einer Tiefgarage am Nordenhamer Marktplatz ist am Donnerstag, 02. Oktober, ein Auto in Brand geraten. Aufwendige Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen waren erforderlich. Ein Zeuge verständigte gegen 07:45 Uhr die Feuerwehr, nachdem er eine Alarmanlage und Knallgeräusche hörte und Rauch aus der Tiefgarage aufsteigen sah. Sechs Ortswehren der ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:58

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Exhibitionist in Nordenham auf frischer Tat ertappt

    Delmenhorst (ots) - Dank der geistesgegenwärtigen Reaktion einer Frau ist am Mittwoch, 01. Oktober 2025, ein Exhibitionist in Nordenham auf frischer Tat ertappt worden. Die 59-jährige Frau aus Nordenham war gegen 13:20 Uhr mit zwei Bekannten auf der Strandallee unterwegs. Auf dem schmalen Pfad im Bereich der Kleintierarena sahen sie einen Mann vor sich, der die Hose ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren