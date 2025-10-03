Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer und einem leicht verletztem Radfahrer in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025 um 18:55 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Bielefeld den linksseitigen Geh- und Radweg der Strandallee in Richtung Am Deich. Eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Butjadingen fuhr von einem Parkplatz auf die Strandallee in Richtung Ortsmitte.Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin schwer und der Radfahrer leicht verletzt wurden. Die 61jährige Butjadingerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrrädern entstanden leichte Sachschäden. Keiner der beteiligten Fahrradfahrer trug einen entsprechenden Helm.

