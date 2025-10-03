Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Ein 18jähriger Nordenhamer befuhr am Donnerstag, 02.10.2025 um 06:10 Uhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Geh- und Radweg der Atenser Allee in Richtung B 212. In Höhe der Unfallstelle überquerte er die Fahrbahn, stieß gegen die Bordsteinkante und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu und wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Fahrradhelm. An dem Pedelec entstand scheinbar kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell