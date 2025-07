POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße

Wörth am Rhein (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde versucht in einen Kindergarten in Wörth im Geierweg einzubrechen. Entsprechende Beschädigungen wurden jetzt an den Fenstern festgestellt. Allerdings gelang es den Tätern nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth ...

