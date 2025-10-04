PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Butjadingen - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Delmenhorst (ots)

Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurden gegen einen 36jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Butjadingen eingeleitet. Zeugen hatten am 03.10.2025, gegen 07:50 Uhr, seinen verunfallten Pkw in Sillens an der Burhaver Straße im Graben gefunden. Ein Fahrzeugführer befand sich nicht mehr vor Ort.

Scheinbar war der Fahrzeugführer ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen wasserführenden Straßengraben geraten, als er die Burhaver Straße, aus Richtung Burhave kommend,in Richtung Waddens befuhr.

Als Beamte des Polizeikommissariates Nordenham die Halteranschrift aufsuchten, flüchtete der Fahrzeughalter aus einem Fenster der Wohnung. Eine eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ.

Im Verlauf des Nachmittags meldete sich die Mutter des Fahrzeughalters und gab an, dass sie ihren Sohn am Vormittag abgeholt und in eine Klinik gefahren habe, um seine leichten Verletzungen behandeln zu lassen. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

