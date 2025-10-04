Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 02.10.2025 (22:00 Uhr) bis 03.10.2025 (16:45 Uhr) ist es in der Königsberger Straße in Delmenhorst zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf unbekannte Weise den ordnungsgemäß am Straßenrand der Königsberger Straße geparkten Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell