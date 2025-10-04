PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wardenburg - Einbruch in einen Friseursalon

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 02:50 Uhr, versuchte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Friseursalon an der Oldenburger Straße in Wardenburg zu verschaffen. Durch die Person wurde das Toilettenfenster des Friseursalons eingeschlagen. Bei dem Versuch durch die Scheibe hindurchzugreifen und den Fenstergriff zu betätigen, wurde festgestellt, dass dieser verriegelt war. Eine gewaltsame Öffnung des Fensters misslang und die Person entfernte sich anschließend ohne den Friseursalon betreten zu haben. Durch einen Zeugen konnte ein silberner Kombi im Nahbereich gesehen werden. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

