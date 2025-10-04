Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hude - Fahren unter Alkoholeinfluss
Delmenhorst (ots)
Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 03:00 Uhr, können Beamte der Polizei Hude einen PKW feststellen, der zuvor mit einer unsicheren Fahrweise auf der Parkstraße in Hude aufgefallen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 36-jährige Fahrzeugführer aus Hude unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.
