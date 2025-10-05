Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der B211 mit zwei leicht verletzten Personen | Vollsperrung

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:20 Uhr, kam es auf der B211 in der Gemeinde Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein in Fahrtrichtung Oldenburg fahrender Pkw nach einem missglückten Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstößt. Trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver durch die entgegenkommende Fahrzeugführerin, werden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Die 22-jährige Fahrerin und ihr 27-jähriger Beifahrer aus Bremerhaven werden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 39-jährige Unfallverursacher aus Emstek bleibt unverletzt.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für circa 90min vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell