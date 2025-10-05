Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rauschfahrt in der Nacht zum Sonntag

Delmenhorst (ots)

Am 05.10.2025, um 02:45 Uhr hielt eine Streife der Polizei Delmenhorst den Audi A6 eines auswärtigen Fahrzeugführers in der Cramerstraße an. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige Garbsener unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Zudem zeigte der Fahrzeugführer körperliche Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum. Zu Nachweiszwecken wurde eine Blutprobe bei dem Betroffenen angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

