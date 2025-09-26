PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Positiver Urintest bei Verkehrskontrolle

Northeim (ots)

Nörtem-Hardenberg, Leinefeld, Donnerstag, 25.09.2025, 18.20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Donnerstag kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 30-jährigen Autofahrer, der gegen 18.20 Uhr den Buchenweg in Moringen befuhr.

Bei der Kontrolle wurden bei dem Moringer neurologische Auffälligkeiten festgestellt. Körperliche Tests erhärteten den Verdacht, dass die Auffälligkeiten aufgrund der Einnahme berauschender Mittel bestehen könnten. Ein anschließender freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC. Der 30-Jährige konnte sich den positiven Test nicht erklären.

Dem Moringer wurde in der Northeimer Dienststelle eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

