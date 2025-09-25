Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Weitere Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht DMH Salem

Bad Gandersheim (ots)

Am 16.09.2025 kam es im Zeitraum zwischen 12:30 und 14:15 Uhr auf den Parkplätzen des Diakonissenmutterhaus Salem, St. Georgshöhe (37581 Bad Gandersheim, An der Wiek 2) zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW (Opel Cascada Cabriolet) einer Angestellten und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Bad Gandersheim zu melden. Aber auch an den Verursacher ergeht die Aufforderung, sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern und sich zur Aufklärung des Unfallgeschehens bei der Polizei zu melden. (fi)

