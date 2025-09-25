PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Amtsweg, (Parkplatz), Donnerstag, der 24.09.2025, 11:54 Uhr. Eine 18- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil touchierte beim Ausparken aus einer Parklücke den ordnungsgemäß geparkten PKW eines Anwohners aus Uslar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

