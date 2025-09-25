POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Amtsweg, (Parkplatz), Donnerstag, der 24.09.2025, 11:54 Uhr. Eine 18- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil touchierte beim Ausparken aus einer Parklücke den ordnungsgemäß geparkten PKW eines Anwohners aus Uslar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.
