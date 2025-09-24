PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Handwerker beklauen Seniorin

Northeim (ots)

Northeim, Dienstag, 23.09.2025, 09.30 - 10.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am gestrigen Dienstag im Zeitraum von 09.30 - 10.00 Uhr kam es in Northeim zu einem Diebstahl durch zwei falsche Handwerker. Die Männer gaben an, dass es zu einem Wasserrohbruch gekommen sei und wollten das Wohnhaus kontrollieren. Die 90-jährige Seniorin begab sich mit einem Mann in den unteren Bereich des Hauses. Der zweite Mann war somit unbeaufsichtigt und konnte Schmuck im Wert von ca. 1.300 Euro stehlen.

Erst nachdem die beiden Männer das Wohnhaus verlassen hatten, bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Ein unabhängiger Zeuge beobachtete die Männer ebenfalls. Aus den beiden Zeugenaussagen ergab sich folgende Täterbeschreibung.

Täter 1:

   - rot kariertes Hemd
   - dunkle Hose
   - dunkle Haare
   - ca. 1,70m - 1,80m groß
   - dünne Statur

2. Täter

   - dunkle Haare
   - dunkler Teint
   - dunkle Kleidung
   - ca. 1,70m - 1,80m

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

