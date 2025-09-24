PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter vom Bahnhof gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Dienstag, 23.09.2025, 07.10 - 14.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 07.10 - 14.10 Uhr hat eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Bahnhof geklaut. Der E-Scooter war in dem Zeitraum am Fahrradständer im Bereich der Bahngleise angeschlossen. Die Person öffnete gewaltsam das Drahtseilschloss und klaut den E-Scooter der Marke Zhejiang im Wert von über 700 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

