Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter vom Bahnhof gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Dienstag, 23.09.2025, 07.10 - 14.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 07.10 - 14.10 Uhr hat eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Bahnhof geklaut. Der E-Scooter war in dem Zeitraum am Fahrradständer im Bereich der Bahngleise angeschlossen. Die Person öffnete gewaltsam das Drahtseilschloss und klaut den E-Scooter der Marke Zhejiang im Wert von über 700 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

