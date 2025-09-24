PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Einbeck lädt zum letzten "Coffee with a Cop" in diesem Jahr ein

Northeim (ots)

Einbeck, Marktplatz, Samstag, 27.09.2025, 10.00 - 13.00 Uhr

EINBECK (Wol)

Die Polizei Einbeck lädt am Samstag, den 27. September 2025, zum vierten und letzten Bürgerdialog des Jahres unter dem Motto "Coffee with a Cop" ein. Von ca. 10.00 bis 13.00 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen des PK Einbeck wieder auf dem Marktplatz für Gespräche bereit.

Im Vordergrund steht dabei nicht die Aufnahme von Strafanzeigen, sondern der offene und ungezwungene Austausch mit der Bevölkerung. Sorgen, Ängste und Anregungen werden von den Beamtinnen und Beamten ernst genommen.

Nach dem großen Erfolg der letzten Veranstaltungen freuen sich die Initiatoren, erneut in entspannter Atmosphäre in den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

