PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch

Northeim (ots)

Northeim, Hindenburgstraße, Montag, 22.09.2025, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 17.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 22.00 Uhr bis Mittwoch ca. 17.30 Uhr kam es in der Hindenburgstraße in Northeim zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Personen versuchten gewaltsam die Wohnungstür zu öffnen. Nachdem der Versuch misslungen war, entfernten sich die Personen unerkannt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 13:58

    POL-NOM: Falsche Handwerker beklauen Seniorin

    Northeim (ots) - Northeim, Dienstag, 23.09.2025, 09.30 - 10.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Dienstag im Zeitraum von 09.30 - 10.00 Uhr kam es in Northeim zu einem Diebstahl durch zwei falsche Handwerker. Die Männer gaben an, dass es zu einem Wasserrohbruch gekommen sei und wollten das Wohnhaus kontrollieren. Die 90-jährige Seniorin begab sich mit einem Mann in den unteren Bereich des Hauses. Der zweite Mann war somit ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:52

    POL-NOM: Polizei Einbeck lädt zum letzten "Coffee with a Cop" in diesem Jahr ein

    Northeim (ots) - Einbeck, Marktplatz, Samstag, 27.09.2025, 10.00 - 13.00 Uhr EINBECK (Wol) Die Polizei Einbeck lädt am Samstag, den 27. September 2025, zum vierten und letzten Bürgerdialog des Jahres unter dem Motto "Coffee with a Cop" ein. Von ca. 10.00 bis 13.00 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen des PK Einbeck wieder auf dem Marktplatz für Gespräche bereit. ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:03

    POL-NOM: E-Scooter vom Bahnhof gestohlen

    Northeim (ots) - Northeim, Bahnhofstraße, Dienstag, 23.09.2025, 07.10 - 14.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag im Zeitraum von ca. 07.10 - 14.10 Uhr hat eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Bahnhof geklaut. Der E-Scooter war in dem Zeitraum am Fahrradständer im Bereich der Bahngleise angeschlossen. Die Person öffnete gewaltsam das Drahtseilschloss und klaut den E-Scooter der Marke Zhejiang im Wert von über 700 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren