Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch

Northeim (ots)

Northeim, Hindenburgstraße, Montag, 22.09.2025, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 17.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 22.00 Uhr bis Mittwoch ca. 17.30 Uhr kam es in der Hindenburgstraße in Northeim zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Personen versuchten gewaltsam die Wohnungstür zu öffnen. Nachdem der Versuch misslungen war, entfernten sich die Personen unerkannt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell