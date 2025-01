Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trotz kalter Temperaturen - Betreten von Eisflächen bleibt gefährlich

Ludwigslust (ots)

Die Polizei warnt vor dem Betreten von Eisflächen! Trotz mehrerer kalter Tage in Folge besitzen die Eisflächen auf den Teichen, Seen und Flüssen vielfach noch nicht die erforderliche Tragkraft, um sie gefahrlos betreten zu können. Zugefrorene Gewässer vermitteln derzeit ein trügerisches Bild. Strömungen und warme Stellen werden unter der zugefrorenen Oberfläche meist nicht erkannt. Insbesondere auf fließenden Gewässern ist oft nur eine dünne Eisdecke vorhanden. Im Zuge der Gefahrenabwehr hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Ludwigslust zwei Kinder vom Bassin an den Kaskaden holen müssen. Ein 10-jähriger Junge war zuvor ins Eis eingebrochen und stand bis unter den Knien im Wasser. Beide Jungen durften sich bei voll aufgedrehter Heizung im Streifenwagen aufwärmen, ehe sie wohlbehalten mit einem belehrenden Gespräch an die Eltern übergeben wurden. Auch angesichts der kommenden Schulferien in unserem Bundesland appelliert die Polizei an alle Eltern, ihre Kinder über die Gefahren aufzuklären und sie zu sensibilisieren.

