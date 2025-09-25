Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter ohne Versicherung gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 24.09.2025, 16.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Grund der Kontrolle war, dass kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei der Kontrolle gab der 24-jährige Northeimer an, dass er keine Versicherung für das Fahrzeug abgeschlossen habe. Der Grund sei Unwissenheit seinerseits. Zudem konnte bei dem Gespräch Atemalkohol festgestellt werden. In der Northeimer Dienststelle ergab ein freiwilliger Test einen Wert von unter 0,5 Promille, wodurch der Mann keine Ordnungswidrigkeit begonnen hatte.

Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell