PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter ohne Versicherung gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 24.09.2025, 16.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer, der die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Grund der Kontrolle war, dass kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei der Kontrolle gab der 24-jährige Northeimer an, dass er keine Versicherung für das Fahrzeug abgeschlossen habe. Der Grund sei Unwissenheit seinerseits. Zudem konnte bei dem Gespräch Atemalkohol festgestellt werden. In der Northeimer Dienststelle ergab ein freiwilliger Test einen Wert von unter 0,5 Promille, wodurch der Mann keine Ordnungswidrigkeit begonnen hatte.

Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 09:47

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Amtsweg, (Parkplatz), Donnerstag, der 24.09.2025, 11:54 Uhr. Eine 18- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil touchierte beim Ausparken aus einer Parklücke den ordnungsgemäß geparkten PKW eines Anwohners aus Uslar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/8006 150 E-Mail: ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 07:45

    POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruch

    Northeim (ots) - Northeim, Hindenburgstraße, Montag, 22.09.2025, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 24.09.2025, 17.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 22.00 Uhr bis Mittwoch ca. 17.30 Uhr kam es in der Hindenburgstraße in Northeim zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Personen versuchten gewaltsam die Wohnungstür zu öffnen. Nachdem der Versuch misslungen war, entfernten sich die Personen unerkannt. Es ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:58

    POL-NOM: Falsche Handwerker beklauen Seniorin

    Northeim (ots) - Northeim, Dienstag, 23.09.2025, 09.30 - 10.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am gestrigen Dienstag im Zeitraum von 09.30 - 10.00 Uhr kam es in Northeim zu einem Diebstahl durch zwei falsche Handwerker. Die Männer gaben an, dass es zu einem Wasserrohbruch gekommen sei und wollten das Wohnhaus kontrollieren. Die 90-jährige Seniorin begab sich mit einem Mann in den unteren Bereich des Hauses. Der zweite Mann war somit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren