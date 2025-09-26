PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei verletzte Personen bei Unfall

Northeim (ots)

Northeim OT Hollenstedt, Landesstraße 572, Donnerstag, 25.09.2025, 13.00 Uhr

HOLLENSTEDT (Wol)

Am Donnerstag befuhr eine 57-jährige Northeimerin die L572 aus Northeim in Richtung Hollenstedt. An der Kreuzung am Ortseingang Hollenstedt wollte die Autofahrerin diese weiter in Richtung Hollenstedt überqueren. Dabei übersah sie ein Auto, welches die L572 von Stöckheim in Richtung Moringen befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 52-jährige Fahrzeugführer aus Einbeck, seine 42-jährige Beifahrerin aus Einbeck sowie die 57-jährige Northeimerin leicht. Alle drei Personen wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden und die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

