Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251007 - 1027 Frankfurt - Nordend: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagnachmittag (6. Oktober 2025) erlangte die Polizei Kenntnis über eine Sachbeschädigung, welche in der Rohrbachstraße begangen wurde.

Demnach berichtete eine Zeugin der Polizei gegen 15:00 Uhr, dass ein Graffiti mit antisemitischem Hintergrund auf dem Gehweg aufgetragen wurde. Das Graffiti umfasst eine Fläche von 115x40cm. Die Beamten beauftragten eine Reinigungsfirma mit der Beseitigung der Schmiererei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

