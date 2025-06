Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Niefern (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr hat sich im Ortsteil Niefern ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr der Jugendliche mit seinem Kleinkraftrad die Bohnenbergerstraße aus Richtung Hauptstraße kommend. Ein Audi-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt dabei, sein Fahrzeug in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. In diesem Moment fuhr der Kradfahrer auf das stehende Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall erlitt der 16-Jährige schwere Verletzungen. Sein Sozius wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell