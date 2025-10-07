Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251007 - 1029 Frankfurt - Sachsenhausen: Fahndung nach Raub
Frankfurt (ots)
(ha) In der Nacht vom 23.08.2025, auf den 24.08.2025 wurde ein 16-jähriger Geschädigter nach aktuellen Erkenntnissen in der Darmstädter Landstraße von vier bis fünf Tätern angegriffen, getreten und geschlagen. Die Täter beraubten ihn zudem seiner Wertgegenstände. Im Anschluss entfernten sie sich von der Örtlichkeit.
Die Kriminalpolizei Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der 069 / 755-55321 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
