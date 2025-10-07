Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251007 - 1030 Frankfurt - Eschersheim: Bezugnahme zur Pressemitteilung 251007 - 1026 Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(yi) Die seit Dienstag (7. Oktober 2025) vermisste 73-jährige Margot K. aus Frankfurt Eschersheim konnte wohlbehalten angetroffen werden, die Vermisstenmeldung wird hiermit zurückgenommen.

