POL-KB: Waldeck Scheid - Einbrecher entwenden Tresor aus Wohnhaus

Korbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus auf Scheid machten Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schwere Beute. Die Täter schafften einen 600 Kilogramm schweren Tresor aus dem Haus und entkamen unerkannt.

Eine Nachbarin bemerkte gestern Morgen (25. September) gegen 07:15 Uhr eine offenstehende Tür an einem Wohnhaus in der Straße Marineweg auf Scheid. Da die Frau wusste, dass die dort wohnende Familie verreist war, vermutete sie einen Einbruch und verständigte die Polizei. Die Beamten bestätigten wenig später die Vermutung.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Gelände und durchtrennten die Kabel an zwei Überwachungskameras. Dann öffneten sie gewaltsam eine Kellertür und betraten so das Gebäude. Sie durchsuchten das gesamte Haus und fanden im Erdgeschoss den 600 Kilogramm schweren Tresor, welchen sie über die Terrasse aus dem Haus brachten. Wie genau die Täter das schafften, ist unbekannt. In dem Tresor befanden sich Wertgegenstände und Geld. Der Gesamtwert liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Eurobereich. Durch Zeugenaussagen kann die Tatzeit auf einen Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei in Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Scheid machen können, sich unter 05631 971 0 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

