Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal Mühlhausen - weiteres Pedelec gestohlen

Korbach (ots)

Nachdem unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwei Hochwertige Pedelecs in Mühlhausen entwendeten (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6122916), wurde nun ein weiterer Diebstahl eines teuren Pedelecs bekannt, der sich in derselben Nacht in Mühlhausen ereignete. Die Polizei sucht nach Zeugen für beide Taten.

Am gestrigen Donnerstag wurde bekannt, dass vermutlich dieselben Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (20. September) ein weiteres Pedelec in Mühlhausen entwendeten. Die zweite Tat ereignete sich in der Berndorfer Straße, in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort in der Straße Auf der Brede / Ecke In d. Klanke. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 0 und 3 Uhr Zugang zum Firmengelände eines Malerbetriebs und entwendeten ein hochwertiges Pedelec, das im Hof abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert war. Da der Besitzer des Farrads später seinen Fahrradhelm, welcher an dem Fahrrad befestigt war, am Friedhof in Mühlhausen fand, ist davon auszugehen, dass der oder die Täter sich in Richtung Berndorf vom Tatort entfernten. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Pedelec der Marke Giant, Modell Reign E+0 Pro. Das Rad hat einen Wert von mehr als 7000 Euro.

Hinweise zu beiden Taten bitte an die Polizeistation Bad Arolsen unter 05691 97990.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

