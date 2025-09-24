PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen Herbsen - Erneut ein Automat beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Nachdem bereits in den frühen Morgenstunden des 8. Septembers zwei Automaten in Volkmarsen und Wetterburg durch versuchte Sprengungen beschädigt wurden (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6115994 ), versuchten nun vermutlich dieselben Täter einen Zigarettenautomaten in Volkmarsen Herbsen aufzubrechen. Auch dieser Automat hielt stand, die Täter flohen ohne Beute.

In der Nacht von Montag (22. September) auf Dienstag (23. September) alarmierte eine Anwohnerin der Schmillinghäuser Straße in Herbsen gegen 2 Uhr die Polizei, da sie kurz zuvor einen lauten Knall vor dem Haus gehört hatte. Die sofort entsandte Streife der Polizeistation Bad Arolsen stellte kurz darauf eine Beschädigung an einem Zigarettenautomaten fest. Die Unbekannten hatten offensichtlich versucht, den Automaten zu sprengen, indem sie einen Sprengkörper, wahrscheinlich einen Böller, in den Ausgabeschacht des Automaten steckten und entzündeten. Der Automat hielt dem Angriff stand, sodass die Täter weder Zigaretten noch Geld erbeuten konnten. Laut Angaben der Zeugin entkamen sie in einem Fahrzeug, das jedoch nicht weiter beschrieben werden konnte. An dem Automaten entstand Sachschaden. Dieser wird auf einen Betrag im vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen. Außerdem werden die Anwohner in Volkmarsen, Bad Arolsen und Umgebung gebeten, sich an die Polizei zu wenden, wenn Böller oder andere pyrotechnische Gegenstände in der Gegend gezündet werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter Tel. 05631-9710 oder an die Polizei in Bad Arolsen unter 5691 97990.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:38

    POL-KB: Twistetal Mühlhausen - Einbruch in Lagerraum, hochwertige Pedelecs gestohlen

    Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag (19. September) auf Samstag (20.September) brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum ein, der zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Breede / Ecke In d. Klanke in Mühlhausen gehört. Die Täter entwendeten zwei hochwertige E-Bikes. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 20 Uhr und 01:30 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:52

    POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Physio-Praxis, Polizei sucht Zeugen

    Korbach (ots) - Unbekannte brachen in der vergangenen Woche in eine Physiotherapiepraxis in Bad Wildungen ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht von Donnerstag (18. September) auf Freitag (19. September) drangen bislang unbekannte Täter in eine Praxis für Physiotherapie in der Brunnenallee in Bad Wildungen ein, ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:31

    POL-KB: Korbach - Zusammenstoß zwischen LKW und Fußgängerin, Frau wird schwer verletzt

    Korbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch (17. September) in Korbach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin, die dabei schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Ein 68-jährige Lastwagenfahrer aus dem Waldecker Land fuhr die Heerstraße in Richtung Arolser Landstraße. An einer Kreuzung mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren