Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Angebliche Bombendrohung löst Einsatz am Amtsgericht aus, Polizei ermittelt gegen den Anrufer

Korbach (ots)

Eine Bombendrohung beim Amtsgericht in Frankenberg löste am heutigen Vormittag (24. September) einen Polizeieinsatz aus. Da sich keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung ergaben, wird nun gegen den Anrufer ermittelt.

Heute Vormittag gegen 11:10 Uhr meldete die Wachtmeisterei des Amtsgerichts in Frankenberg, dass soeben telefonisch über einen angeblichen Zeugen eine Bombendrohung eingegangen sei. Die Person habe gehört, wie sich zwei Männer darüber unterhalten hätten, am heutigen Tage einen Bombenanschlag im Amtsgericht in Frankenberg zu verüben.

Die Wachtmeisterei leitete unverzüglich die Räumung des Gebäudes ein. Die hinzugezogenen Streifen der Polizeistation Frankenberg suchten im Anschluss das Gebäude, auch unter Einsatz eines Polizeihundes, ab. Bei der Absuche wurden keine gefährlichen Gegenstände im oder am Gebäude aufgefunden.

Der Anruf wurde durch Fachleute der Polizei bewertet und als nicht ernst zu nehmende Drohung eingestuft, sodass das Gericht gegen 11:45 Uhr wieder für den normalen Betrieb freigegeben wurde. Nun wird gegen den Anrufer wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell