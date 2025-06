Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sögel (ots)

Am Nachmittag des 1. Juni kam es in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Lieferwagens die Clemens-August-Straße in Fahrtrichtung Amtsstraße. In Höhe eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Citroën kam es zu einer seitlichen Kollision. Der Lieferwagen streifte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des Lieferwagens seine Fahrt unvermittelt fort. Es entstand Sachschaden am geparkten Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

