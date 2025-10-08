PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251008 - 1035 Frankfurt - Innenstadt: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(di) Seit den späten Nachmittagsstunden des heutigen Tages (08. Oktober 2025) wird die 83-jährige Doris S. aus Frankfurt am Main vermisst.

Die an Demenz erkrankte Rentnerin bestieg gegen 16:30 Uhr den in der Frankfurter Innenstadt geparkten PKW ihres Ehemannes und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Personenbeschreibung: 

   - Weiblich, 163 cm groß, 78 kg, kräftige Statur
   - Runde Basecap, buntes Langarmhemd, dunkelgrüne Hose, helle 
     Schuhe mit bunten Punkten

Wer die Vermisste oder das Fahrzeug gesehen hat bzw. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, möge sich umgehend an das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 10100, den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 069/ 755 - 53100 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell



