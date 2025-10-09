PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251009- 1037 Frankfurt- Schwanheim: Trickbetrug im Rahmen eines Antiquitätenverkaufs

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Mittwochabend (8. Oktober 2025) kam es im Rahmen eines Antiquitätenverkaufs zu einem Trickbetrug.

Nach telefonischem Erstkontakt erschienen gegen 18:10 Uhr zwei Männer an der Wohnanschrift eines Ehepaares Am Goldsteinpark.

Im Rahmen des Verkaufs behaupteten die beiden Männer, nicht genügend Bargeld dabei zu haben und den entsprechenden Fehlbetrag später zu begleichen.

Nachdem die beiden Betrüger das Haus verlassen hatten, bemerkte das Paar, dass neben den zum Verkauf angebotenen Wertgegenständen auch weitere Schmuckgegenstände entwendet worden waren.

Die alarmierte Polizei fand im Rahmen der Fahndung das unbesetzte Fahrzeug der Täter auf und stellt dieses sicher.

Im weiteren Verlauf ergeben sich Hinweise auf die Täter, denen die Kriminalpolizei aktuell nachgeht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickbetrügern und rät:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!
   - Überprüfen Sie kritisch jegliche Angaben!
   -  Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie 
      einen späteren    Termin.
   - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend 
     die Polizei   unter der Notrufnummer 110.

