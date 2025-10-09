Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251009 - 1039 Frankfurt - Gutleutviertel: Bunkerwohnung ermittelt und durchsucht - Beschlagnahme von Betäubungsmitteln und Festnahmen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte durchsuchten am gestrigen Mittwochnachmittag (08. Oktober 2025) eine Wohnung, welche zuvor als Drogenbunker genutzt wurde. Es kam zu zwei Festnahmen und der Sicherstellung von Rauschgift.

Ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Begleiter hielten sich am gestrigen Mittwoch gegen 14:40 Uhr im Bereich des Baseler Platzes auf. Hier kam es zu einer Übergabe von Heroin. Die beiden Rauschgifthändler gingen im Anschluss in eine umliegende Wohnung. Polizisten lokalisierten die Wohnung, nach richterlicher Anordnung erfolgte kurz darauf die Durchsuchung. Es gelang den Beamten durch einen schlagartigen Zugriff die beiden Männer vor Ort festzunehmen.

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung stellte sich schnell heraus, dass ein zweiter Raum mutmaßlich in der Vergangenheit als reines Arbeitszimmer zum Verpacken von Betäubungsmitteln diente. Mit Unterstützung des Rauschgiftspürhundes Hafthor fanden die Beamten unter anderem ca. 190 Gramm Kokain, ca. 5 Gramm Heroin und diverse Gegenstände die typischerweise für den Rauschgifthandel genutzt werden (Handys, Vakuumiergerät, Feinwaage etc.).

Die beiden Beschuldigten wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt eingeliefert, die Ermittlungen bezüglich weiterer Beteiligter laufen.

