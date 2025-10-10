Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Verkehrskontrollen in der Güterstraße - Polizei ahndet in nur zweieinhalb Stunden 18 Handyverstöße (09.10.2025)

Singen (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kontrollwoche "Ablenkung im Straßenverkehr" haben Beamte des Polizeireviers Singen am Donnerstagvormittag zahlreiche Verstöße festgestellt. Im Zeitraum von nicht einmal drei Stunden erwischten sie satte 18 Verkehrsteilnehmende, die während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt waren. Sie alle erwartet dafür ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren und einem Punkt in Flensburg. Zudem verwarnten die Polizisten sieben Autofahrer, die ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren und weitere sieben Radfahrer, die sich ebenfalls nicht an die Verkehrsregeln hielten.

Die stattliche Anzahl von insgesamt 32 Verstößen in so kurzer Zeit zeigt leider erneut, dass Verkehrskontrollen auch in diesen Bereichen nötig sind, um die Teilnahme am Straßenverkehr sicherer zu machen.

Jeder "aktive Teilnehmer" sollte dem Verkehrsgeschehen seine volle Aufmerksamkeit schenken - ein Moment der Ablenkung kann lebenslange, nicht wieder gut zu machende Folgen haben, für sich und für andere!

Bei der Nutzung des Sicherheitsgurts nachlässig zu sein kann ebenfalls fatale Folgen haben - insbesondere für sich selbst!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell