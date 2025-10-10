Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung am Busbahnhof - Unbekannter schlägt auf 20-Jährigen ein (09.10.2025)

Singen (ots)

Ein junger Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in der Bahnhofstraße am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Gegen 17 Uhr geriet der 20-Jährige mit einem ihm lediglich flüchtige bekannten Mann zunächst verbal in Streit. In der Folge schlug ihm dieser mehrfach ins Gesicht, so dass der 20-Jährige zu Boden ging. Erst durch das Eingreifen couragierter Passanten ließ der Angreifer schließlich von dem jungen Mann ab und flüchtete. Der 20-Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen im Gesicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20-30 Jahre alt, schwarze Haare, Vollbart. Bekleidet war er mit dunkelblauen Jacke und einer dunklen Hose.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

