Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Konstanzer Straße/Strandbadstraße - 42-Jährige verletzt (09.10.2025)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend hat sich am Kreisverkehr Konstanzer Straße/Strandbadstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Eine 19-Jährige fuhr mit einem Mercedes von der Konstanzer Straße kommend in den Kreisel und prallte dort mit einem vorfahrtsberechtigten Smart einer 42-Jährigen die aus der Strandbadstraße kam zusammen. Diese erlitt infolge der Kollision leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung brachte ein Rettungswagen die Frau anschließend in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

