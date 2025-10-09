PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Frischling on Tour - kleines Wildschwein legt Verkehr lahm (09.10.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein kleines Wildschwein in Ludwigshafen on Tour gewesen. Gegen 9 Uhr teilten Passanten einen auf der Stockacher Straße umherlaufenden Frischling mit. Nachdem er dort kurzzeitig den Verkehr lahmlegte, setzte der kleine Wunderfitz seinen Streifzug durch den Ort in Richtung Blütenweg fort. Der mittlerweile durch die Polizei verständigte Jagdpächter nahm das neugierige Wildschein schließlich in einem Vorgarten in seine Obhut. Nachdem ihm der Frischling offensichtlich schnell ans Herz gewachsen war, entschied sich der Jäger, das Tier einen Tag bei sich aufzupäppeln und anschließend in den Wald zu seiner Familie zurückzubringen.

