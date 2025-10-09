POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Wasenstraße (06.10.2025 - 07.10.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Ein beschädigter Opel ist das Resultat einer Unfallflucht am Fahrbahnrand der Wasenstraße zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr. Einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursachte der Unfallflüchtige vermutlich beim Ein- oder Ausparken, meldete diesen aber nicht. Hinweise zu ihm, oder dem Unfall nicht das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000) entgegen.
