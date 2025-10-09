Singen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist ein Auto bei einem Unfall auf der Einmündung Schaffhauser Straße/Hauptstraße gegen eine Hauswand geprallt. Kurz vor 16 Uhr bog eine 70-Jährige mit einem Audi Q5 von der Schaffhauser Straße kommend nach links ab. Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache kam sie mit ihrem Wagen infolgedessen nach rechts von der Straße ab ...

mehr