Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Polizei stellt Schmuckdiebe (07.10.2025)

Engen (ots)

Beamte des Polizeipostens Engen haben am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Engen zwei Schmuckdiebe gestellt. Das Diebespärchen betrat gegen kurz nach 15 Uhr ein Schmuckgeschäft. Während der 31 Jahre alte Mann die Mitarbeiterin des Geschäfts ablenkte, nutzte seine 22 Jahre alte Begleitung einen unbeobachteten Moment und entwendete aus einer Vitrine zwei Goldringe. Anschließend verließ das Paar, das mit zwei Kinderwägen unterwegs war die Örtlichkeit in Richtung Bahnhof. Bei einer nachfolgenden Sichtung der Videoüberwachung stellte die Mitarbeiterin wenig später fest, dass die junge Frau Schmuck aus der Auslage nahm und in ihre Jackentasche steckte. Daraufhin verständigte sie umgehend die Polizei, die das Duo im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung schließlich kurz darauf am Bahnhof antraf und kontrollierte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten in einer Bauchtasche die beiden gestohlenen Schmuckstücke samt Etiketten auf.

Das Pärchen, das bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen ist, erwartet nun eine weitere Anzeige.

