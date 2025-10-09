Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto prallt gegen Hauswand - 70-Jährige verletzt (08.10.2025)

Singen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein Auto bei einem Unfall auf der Einmündung Schaffhauser Straße/Hauptstraße gegen eine Hauswand geprallt. Kurz vor 16 Uhr bog eine 70-Jährige mit einem Audi Q5 von der Schaffhauser Straße kommend nach links ab. Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache kam sie mit ihrem Wagen infolgedessen nach rechts von der Straße ab und touchierte die Hauswand eines Gebäudes an der Ecke zur Alemannenstraße. Zum Glück verletzte sich die Frau dabei nur leicht. Sie kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der an der Gebäudefassade entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

