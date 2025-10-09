PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto prallt gegen Hauswand - 70-Jährige verletzt (08.10.2025)

Singen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein Auto bei einem Unfall auf der Einmündung Schaffhauser Straße/Hauptstraße gegen eine Hauswand geprallt. Kurz vor 16 Uhr bog eine 70-Jährige mit einem Audi Q5 von der Schaffhauser Straße kommend nach links ab. Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache kam sie mit ihrem Wagen infolgedessen nach rechts von der Straße ab und touchierte die Hauswand eines Gebäudes an der Ecke zur Alemannenstraße. Zum Glück verletzte sich die Frau dabei nur leicht. Sie kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der an der Gebäudefassade entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren