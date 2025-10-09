Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 34-Jährigen an (08.10.2025)

Gottmadingen (ots)

Am Mittwochabend ist es im Vorraum einer Bank in der Johann-Georg-Fahr-Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 20.40 Uhr befand sich ein 34-Jähriger im Automatenraum des Geldinstituts als ihn ein unbekannter Mann angriff und niederschlug. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht, zudem ging sein Mobiltelefon zu Bruch.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

