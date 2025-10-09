PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter greift 34-Jährigen an (08.10.2025)

Gottmadingen (ots)

Am Mittwochabend ist es im Vorraum einer Bank in der Johann-Georg-Fahr-Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 20.40 Uhr befand sich ein 34-Jähriger im Automatenraum des Geldinstituts als ihn ein unbekannter Mann angriff und niederschlug. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht, zudem ging sein Mobiltelefon zu Bruch.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

