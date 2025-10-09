Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33 neu, Lkr. Konstanz) Unfall beim Überholen - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (08.10.2025)

Steißlingen, B33 neu (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 33 neu zwischen den Anschlussstellen Steißlingen und Radolfzell zu einem Unfall infolge eines Überholvorgangs gekommen. Gegen kurz vor 22 Uhr scherte ein 52-jähriger Mercedesfahrer von der rechten auf die linke Spur aus und übersah dabei einen von hinten kommenden Jaguar eines 20-Jährigen. Diesem gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, so dass er in das Heck des Mercedes prallte. Dadurch entstand an Wagen des jungen Mannes Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, den Schaden am Daimler des 33-Jährigen schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, unterstützten Abschleppdienste.

