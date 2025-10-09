PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33 neu, Lkr. Konstanz) Unfall beim Überholen - insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (08.10.2025)

Steißlingen, B33 neu (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 33 neu zwischen den Anschlussstellen Steißlingen und Radolfzell zu einem Unfall infolge eines Überholvorgangs gekommen. Gegen kurz vor 22 Uhr scherte ein 52-jähriger Mercedesfahrer von der rechten auf die linke Spur aus und übersah dabei einen von hinten kommenden Jaguar eines 20-Jährigen. Diesem gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, so dass er in das Heck des Mercedes prallte. Dadurch entstand an Wagen des jungen Mannes Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, den Schaden am Daimler des 33-Jährigen schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, unterstützten Abschleppdienste.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 16:38

    POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Pedelecfahrer (08.10.2025)

    Engen (ots) - Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Pedelecfahrer bei einem Unfall auf der Einmündung der Anselfinger Straße auf die Außer-Ort-Straße. Eine 42-Jährige bog mit einem Mitsubishi von der Anselfinger Straße kommend nach rechts auf die Außer-Ort-Straße ab und übersah dabei einen auf dem Radweg fahrenden 67-Jährigen mit einem ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 16:31

    POL-KN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt (08.10.2025)

    Trossingen (ots) - Am Mittwochmorgen hat sich auf der Straße "Marktplatz" ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt worden ist. Eine 35-Jährige fuhr mit ihrem Ford auf der Butschstraße und bog in die Straße "Marktplatz" ab. Dabei erfasste sie eine die Fahrbahn querende 80-jährige Fußgängerin. Die Seniorin erlitt Verletzungen und kam mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren