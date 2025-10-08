PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt (08.10.2025)

Trossingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Straße "Marktplatz" ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt worden ist.

Eine 35-Jährige fuhr mit ihrem Ford auf der Butschstraße und bog in die Straße "Marktplatz" ab. Dabei erfasste sie eine die Fahrbahn querende 80-jährige Fußgängerin. Die Seniorin erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

