POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Straße "An der Steige" (08.10.2025)

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 6.00 Uhr und 12.45 Uhr, hat sich in der Straße "An der Steige" eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Lenker eines Fahrzeugs einen am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 51 parkenden blauen BMW gestreift und einen Schaden in Höhe von über 2.500 Euro verursacht.

Personen, die diesen Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

