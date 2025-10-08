POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Zaun umgefahren (06.10.2025 - 07.10.2025)
Blumberg (ots)
In der Nach von Montag, 20 Uhr, auf Dienstag, 6 Uhr, hat ein Autofahrer einen Grundstückszaun umgefahren. Den so verursachten Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an dem Zaun an der Straße "Holunderweg" meldete der Unfallflüchtige jedoch nicht, sondern verschwand einfach. Hinweise zu der Unfallflucht können beim Polizeiposten Blumberg, unter der Nummer 07702 / 41066, gemeldet werden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell