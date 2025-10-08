Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Zaun umgefahren (06.10.2025 - 07.10.2025)

Blumberg (ots)

In der Nach von Montag, 20 Uhr, auf Dienstag, 6 Uhr, hat ein Autofahrer einen Grundstückszaun umgefahren. Den so verursachten Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an dem Zaun an der Straße "Holunderweg" meldete der Unfallflüchtige jedoch nicht, sondern verschwand einfach. Hinweise zu der Unfallflucht können beim Polizeiposten Blumberg, unter der Nummer 07702 / 41066, gemeldet werden.

