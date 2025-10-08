PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R., Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Steinhäuslebühl"- Zeugenaufruf (07.10.2025)

Zimmern o.R., Lkr. Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat ein unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Chevrolets am Dienstag auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters in der Straße "Steinhäuslebühl" verursacht. Der Unbekannte touchierte beim Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Skoda Oktavia. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte er anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 07741 477-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

