Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R., Lkr. Rottweil) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall im Kreuzungsbereich (07.10.2025)

Zimmern o.R., Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstagmorgen ist es im Bereich Herrenbühlstraße / "Schwarzwaldring" zu einem Vorfahrtsunfall mit rund 16.000 Euro Sachschaden gekommen.

Ein 55-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Herrenbühlstraße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich, um nach links in die Straße "Schwarzwaldring" einzubiegen. Dabei missachtetet er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 50-jährigen Fahrer eines Lkw-Gespanns zu beachten, woraufhin es zur Kollision kam. Der Sachschaden am VW Caddy dürfte bei ca. 6.000 Euro liegen, der Sachschaden am Lkw wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

