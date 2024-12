Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht "Am Sauerbrunnen" in Oberhambach

Birkenfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 18.12.2024 wurde zwischen 07:30 und 17:00 Uhr ein auf dem Parkplatz "Am Sauerbrunnen" an der L174 in der Gemarkung Oberhambach geparktes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage dürften ein höherer PKW (Pick-Up o.ä.) oder Lastkraftwagen als Unfallgegner in Betracht kommen. Sollten sie in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen am Unfallort gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.

