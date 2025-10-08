Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Unfall kurz nach Ortsbeginn von Seitingen (07.10.2025)

Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen (ots)

Über 8.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 5914, kurz nach Ortsbeginn von Seitingen, ereignet hat.

Ein aus Richtung Hausen ob Verena kommender 82-jähriger Fahrer eines Audi bog von einer Seitenstraße auf die Kreisstraße nach Seitingen ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Gunningen kommenden BMW einer 30-Jährigen. In Folge der Kollision überfuhr der Audi die dortige Verkehrsinsel, ein Verkehrszeichen und blieb auf der Insel nicht mehr fahrbereit liegen. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Audi.

